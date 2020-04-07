Четверть обращений к медицинским страховщикам в России связаны с COVID-19

Граждане обращаются на "горячие линии" компаний за информацией о коронавирусе. Фото: pixabay

Граждане обращаются на "горячие линии" компаний за информацией о коронавирусе. Фото: pixabay

За последнее время в России изменился характер обращений в страховые медицинские компании. Люди интересуются, как взаимодействовать с медучреждениями и страховщиками, при этом оставаясь дома.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что граждане обращаются на «горячие линии» компаний за информацией о нововведениях и правилах поведения во время эпидемии.

По данным медицинских страховщиков, в марте до 25% были связаны с вопросами о коронавирусе.

Застрахованные в основном интересуются темами получения больничных листов, плановой медпомощи, полиса ОМС, средств защиты, проведения теста на COVID-19, а также вопросами, связанными напрямую с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу.