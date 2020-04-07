Сосновый Бор готовят к закрытию

Официального распоряжения по закрытию города пока получено не было.

Бытовки и блоки установили заранее на 4 выездах из города. Такие меры были приняты заранее, на случай, если карантин все же решат ввести. Тогда сотрудники полиции смогут сразу встать на подготовленные пункты пропуска. Мероприятия носят исключительно подготовительный характер. Закрыть город можно только при специальном указании. Об этом сообщает «Маяк. Сосновый бор» с ссылкой на главу города Михаила Воронкова.

Помимо этого, Воронков предостерег местных жителей. Из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в Ленобласти участились случаи мошенничества. Недобросовестные граждане разъезжают по районам и представляются сотрудниками различным служб, которым необходимо провести дезинфекцию или что-либо другое, связанное с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сосновый Бор могут закрыть, на въезде уже появились бетонные блоки.