В Ленобласти не выявили новых случаев инфицирования COVID-19

Областной Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшие сутки на территории Ленобласти не был поставлен ни один диагноз COVID-19.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, ссылаясь на данные ведомства, сейчас специалисты проводят повторные тесты на наличие коронавируса в организме в восьми населенных пунктах региона.

Биоматериал на проверку повторно взяли у 18 ленинградцев, которые могут быть заражены вирусом. Эти люди проживают в Мурино, Кудрово, Всеволожске, Выборге, Пикалево, Гончарово, Тихвине и Таммисуо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов. Больше всего случаев заражения выявили в Мурино, там заболели семь человек. На втором месте Гатчина – пятеро пациентов. Тройку антирейтинга замывают Выборг и Гончарово.