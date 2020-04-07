Россиянам разъяснили порядок начисления зарплат за апрель

Граждане, которые не будут работать в течение апреля, получат заработную плату в обычном размере. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Граждане, которые не будут работать в течение апреля, получат заработную плату в обычном размере. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Роструде объяснили, как будет начисляться зарплата сотрудникам за апрель, который объявлен президентом нерабочим, а также рассказали, почему людям, продолжающим работать, не повысят оплату.

Как сообщает «Интерфакс», оплату труда работникам, которые продолжают трудиться, не будут повышать, поскольку нерабочие дни нельзя отнести к выходным или праздничным дням.

Согласно распоряжению президента, граждане, которые не будут работать в течение апреля, получат заработную плату в обычном размере. Кроме того, работодатель не обязан повышать зарплату таким сотрудникам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поддержат пенсионеров, работающих во время эпидемии коронавируса. В самое ближайшее время этим займется комитет по социальной политике. Распоряжение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.