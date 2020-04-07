Россия и Саудовская Аравия не могут договориться о сокращении добычи нефти

К компромиссу страны прийти пока не могут. Фото: pixabay.com

К компромиссу страны прийти пока не могут. Фото: pixabay.com

Хоть объем сокращения и определен в 10 миллионов баррелей в сутки, пока непонятно, как он будет распределен между участниками новой сделки.

Суть спора заключается и в том, что Москва настаивает на том, чтобы ограничения в рамках соглашения были применены по средним объемам добычи в первом квартале этого года. А Эр-Рияд хочет, чтобы учитывался средний объем актуальных на данный момент уровней добычи нефти после наращивания. Об этом сообщает Bloomberg.

После сорванной сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия стала добывать нефти на 2,5 млн баррелей больше. Показатель изменился с 9,8 млн до 12,3 млн. Россия же ничего не меняла и остановила добычу на прежних показателях в 11,3 млн баррелей.

Помимо этого, страны надеются на участие Америке в сделке. Но Вашингтон пока не определился в своем отношении по данному вопросу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия не будет наращивать добычу нефти с 1 апреля.