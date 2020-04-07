В Ленобласти девушки украли медицинские маски у своих соседей

В городе Всеволожск в Ленинградской области две девушки якобы стащили у своих соседей медицинские маски, подаренные жителям города неравнодушным бизнесменом.

Об акте вандализма рассказал сам предприниматель, владелец строительной фирмы, в сообществе «ВСЕВОЛОЖСК Вконтакте» в понедельник, 6 апреля. По словам мужчины, он закупил 13 тысяч масок, потратив на это около 700 тысяч рублей. Затем раздал средства индивидуальной защиты (СИЗ) своим подчинённым, коммунальщикам и полицейским.

Закупленные СИЗ разложили в почтовые ящики, однако далеко не все жильцы получили свои маски. На записи камер видеонаблюдения попали две девушки, которые методично «обходили» ящик за ящиком, забирая содержимое. При этом комментаторы с недоверием отнеслись не только к ситуации, но и к самому «дарителю».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая ткань наиболее пригодна для изготовления медицинской маски.