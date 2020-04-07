Ученые рассказали, какая ткань лучше всего подойдет для самодельной защитной маски

Ученые рассказали, какая ткань лучше всего подойдет для самодельной защитной маски
В условиях дефицита, можно шить маски самому. Фото: unsplash

Специалисты из Америки провели исследования и выяснили, какая ткань, находящаяся у нас дома, пропускает меньше всего микроскопических частиц.

Результаты показали, что лучшим материалов для шитья маски является тяжелый стеганый хлопок с большим количеством нитей, которые создают ткани большую плотность, что позволяет вредным патогенам не проникать на защищенную поверхность лица. Эксперимент провели биологи из Wap Forest Baptist Health и института Wake Forest.

Меньше всего защитят в условиях эпидемии шарфы и банданы. Правда, последние можно улучшить, если сложить в большее количество раз и дополнительно добавить фильтры для кофе.

Наволочки из 600 нитей также являются эффективными, как и плотная фланелевая ткань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии.

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