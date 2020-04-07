Стали известны примерные сроки окончания карантина в мире

Россия сможет вернуться к прежней жизни летом. Либо в июне, либо в июле. Это связано с тем, что страна не достигла пика заболеваемости, который прогнозируется на начало мая. Такой же прогноз ждет США и Германию, в случае, если ситуация не будет кардинально меняться.
В Великобритании пик заболеваемости коронавирусом придется на конец мая, поэтому карантинные меры станет возможным снять к концу июня или июля.
До конца лета активная борьба с распространением вируса будет происходить в Бразилии, ЮАР и Аргентине. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Boston Consulting Group.
Аналитики организации сделали такие прогнозы, опираясь на статистику случаев заражения в различных странах, развитость здравоохранения и методы лечения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на следующей неделе в России появится пробная партия лекарства от коронавируса.