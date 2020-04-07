Стали известны примерные сроки окончания карантина в мире

Стали известны примерные сроки окончания карантина в мире
Пока что, нельзя точно сказать, когда закончится пандемия. Фото: Pixabay

Россия сможет вернуться к прежней жизни летом. Либо в июне, либо в июле. Это связано с тем, что страна не достигла пика заболеваемости, который прогнозируется на начало мая. Такой же прогноз ждет США и Германию, в случае, если ситуация не будет кардинально меняться.

В Великобритании пик заболеваемости коронавирусом придется на конец мая, поэтому карантинные меры станет возможным снять к концу июня или июля.

До конца лета активная борьба с распространением вируса будет происходить в Бразилии, ЮАР и Аргентине. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Boston Consulting Group.

Аналитики организации сделали такие прогнозы, опираясь на статистику случаев заражения в различных странах, развитость здравоохранения и методы лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на следующей неделе в России появится пробная партия лекарства от коронавируса.

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