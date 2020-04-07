На следующей неделе в России появится пробная партия лекарства от коронавируса

Лекарство успешно зарекомендовало себя в Китае и Японии. Фото: pixabay.com

Лекарство успешно зарекомендовало себя в Китае и Японии. Фото: pixabay.com

Уже через несколько дней в Россию доставят пробную партию препарата «Фирапиравир», который планируют использовать для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил во понедельник, 6 апреля, в разговоре с Первым каналом. Лекарство «Фирапиравир», разработанное еще в 2014 году японскими специалистами, успешно использовали китайские медики во время вспышки эпидемии.

Дмитриев подчеркнул, что в России продолжат финансировать заводы, занимающиеся производством аппаратов ИВЛ и другого жизненно необходимого сейчас медицинского оборудования.

Между тем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские исследователи, выполняя поручение главы ФМБА Вероники Скворцовой, проводят испытания еще нескольких препаратов, которые планируют применять в лечении COVID-19.