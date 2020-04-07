Городской велопрокат в Петербурге приостановит свою работу в 2020 году

Отменить работу «Велогорода» решено из-за низкого спроса.

Велосипеды брали лишь на 20 станциях. Данные показатели несравнимы с предыдущими годами. К примеру, в 2017 году задействованы были 96 станций проката. В 2018 количество пошло на убыль и составило 56 станций.

В связи с этим, в текущем году правительство решило не выделять субсидию на работу проекта. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Стоит отметить, что решение актуально на 2020 год. Пока неизвестно, что ожидает велопрокат в дальнейшем. Его развитие еще будет обсуждаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды. Данная мера позволит обезопасить специалистов от посещения общественного транспорта, который является опасным в условиях эпидемии.