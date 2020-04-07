Городской велопрокат в Петербурге приостановит свою работу в 2020 году

Городской велопрокат в Петербурге приостановит свою работу в 2020 году
Велопрокат перестал пользоваться популярностью. Фото: Pixabay

Отменить работу «Велогорода» решено из-за низкого спроса.

Велосипеды брали лишь на 20 станциях. Данные показатели несравнимы с предыдущими годами. К примеру, в 2017 году задействованы были 96 станций проката. В 2018 количество пошло на убыль и составило 56 станций.

В связи с этим, в текущем году правительство решило не выделять субсидию на работу проекта. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Стоит отметить, что решение актуально на 2020 год. Пока неизвестно, что ожидает велопрокат в дальнейшем. Его развитие еще будет обсуждаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды. Данная мера позволит обезопасить специалистов от посещения общественного транспорта, который является опасным в условиях эпидемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
велогород крти прокат субсидия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные похитили маленького ребенка
Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода