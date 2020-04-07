Стало известно, когда в Петербурге начнут дезинфицировать парадные

Дезинфицирующие мероприятия во всех домах начнутся в течение недели.
Данная мера призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в эфире канала «Санкт-Петербург».
Обработка будет проходить в два этапа и будет организована днем и вечером. Тщательная уборка парадных включает себя мытье лифтов и кнопок в нем, мытье лестниц и перил.
Используемые моющие средства по дезинфекции являются безопасными для жильцов домов и их питомцев. Все дезинфицирующие средства одобрены Роспотребнадзором и имеют необходимые сертификаты качества. Без хлора в составе обойтись не удалось, но его содержание в средствах находится в разрешенных пределах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса.