Стало известно, когда в Петербурге начнут дезинфицировать парадные

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Дезинфицирующие мероприятия во всех домах начнутся в течение недели.

Данная мера призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в эфире канала «Санкт-Петербург».

Обработка будет проходить в два этапа и будет организована днем и вечером. Тщательная уборка парадных включает себя мытье лифтов и кнопок в нем, мытье лестниц и перил.

Используемые моющие средства по дезинфекции являются безопасными для жильцов домов и их питомцев. Все дезинфицирующие средства одобрены Роспотребнадзором и имеют необходимые сертификаты качества. Без хлора в составе обойтись не удалось, но его содержание в средствах находится в разрешенных пределах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса.