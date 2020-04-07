Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры

Необычного гостя увидели и засняли на видео очевидцы на Смольнинской набережной. На кадрах записи, выложенной в социальную сеть Instagram, можно увидеть, что зверь перебежал дорогу от Смольного собора к реке, поднялся на поребрик и начал движение в сторону воды.

Возможно, животные решили изучить город во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Ведь граждан, как и транспорта, на улицах Северной столицы стало наблюдаться намного меньше.

Это не первый раз, когда дикого зверя наблюдают на улицах города. В прошлом году, в апреле, бобра заметили очевидцы в Кудрово. Тогда зверек спокойно гулял по улицам, из-за чего некоторые местные жители предположили, что он может быть чьим-то домашним животным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по улицам в Кудрово гуляет бездомный бобер.