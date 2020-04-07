«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса

&#171;Спортмастер&#187; закрыл все магазины из-за коронавируса
Самоизоляция и карантин могут помочь избежать итальянского или американского сценария. Фото: pixabay.com

Сотрудников, которые остались без работы, трудоустроят в другие торговые сети.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на компанию. Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» решил закрыть все торговые точки в связи с распространением коронавируса. Отмечается, что меры введены до тех пор, пока обратное не скажет президент России Владимир Путин. Все сотрудники, оставшиеся без работы, получат новую, уверяют в компании.

Напоминаем, что режим нерабочих дней объявлен до 30 апреля, но ситуация может измениться, если эксперты решат, что угроза миновала. Пока вирусологи не советуют заканчивать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в Петербурге начнут дезинфицировать парадные. Обработка будет проходить в два этапа и будет организована днем и вечером. Тщательная уборка парадных включает себя мытье лифтов и кнопок в нем, мытье лестниц и перил.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус магазин спортмастер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные похитили маленького ребенка
Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода