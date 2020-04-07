«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса

Сотрудников, которые остались без работы, трудоустроят в другие торговые сети.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на компанию. Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» решил закрыть все торговые точки в связи с распространением коронавируса. Отмечается, что меры введены до тех пор, пока обратное не скажет президент России Владимир Путин. Все сотрудники, оставшиеся без работы, получат новую, уверяют в компании.

Напоминаем, что режим нерабочих дней объявлен до 30 апреля, но ситуация может измениться, если эксперты решат, что угроза миновала. Пока вирусологи не советуют заканчивать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в Петербурге начнут дезинфицировать парадные. Обработка будет проходить в два этапа и будет организована днем и вечером. Тщательная уборка парадных включает себя мытье лифтов и кнопок в нем, мытье лестниц и перил.