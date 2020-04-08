Строительной компании Setl Group присвоили высший балл рейтинга по соблюдению сроков ввода жилья

Данные рассчитал Единый ресурс застройщиков, в базах которого фиксируются все изменения по переносам и срокам сдачи жилья. В итоге, Setl Group получил 5 баллов из 5, чем заслужил наивысший рейтинг.

Максимальный показатель в 5 баллов означает, что застройщик вводит в эксплуатацию жилье в срок в 100% случаев.

Стоит отметить, что Setl Group в конце марта был внесен в список системообразующих компаний, являющихся важными для экономики региона и России. Вышеупомянутый присвоенный рейтинг снова подтвердил добросовестность застройщика по отношению к своим дольщикам и закрепил его авторитет, продемонстрировав надежность. Зачастую жилье вводится в эксплуатацию даже раньше намеченных сроков.

Например, на 8 месяцев раньше удалось отстроить второй корпус ЖК «МореОкеан». Ключи от заветных квартир 1 и 2 корпуса счастливые собственники смогли получить на 9 месяцев раньше запланированного. Дольщики 2.8 корпуса ЖК «GreenЛандия» смогли въехать в новое жилье на три квартала раньше. Помимо этого, на квартал раньше удалось сдать корпуса 14 очереди ЖК «Лондон» в Кудрово.

За прошедший 2019 год холдинг Setl Group отстроил и ввел в эксплуатацию объекты площадью 1,33 млн кв. м. В целом, за всю историю компании, успешно построить удалось 7 млн кв. м площади.

Эксклюзивным продавцом проектов Setl Group является «Петербургская недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Setl Group вошел в список системообразующих компаний.