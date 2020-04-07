Земфира пообещала выпустить новый альбом

Земфира пообещала выпустить новый альбом
Земфира поделилась хорошими новостями. Фото: Instagram

Артистка работает над материалом во время карантина.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем певица Земфира рассказала в Instagram-аккаунте. Она посвятила пост тому, как проводит время во время режима самоизоляции. Артистка призналась, что пишет альбом и планирует свой тур.

Земфира заявила, что хотела бы помогать старикам и быть полезной обществу. Она считает, что наступают «неопределенное время», как в романах ее любимого писателя Филипа Дика. Знаменитость также пояснила, что не считает важными свои новости, потому что куда важнее оставаться дома и беречь близких.

Тем не менее, поклонники очень рады таким новостям. Они пишут, что ждут с нетерпением весточек от кумира. Последней была песня «Крым».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новая песня Земфиры «Крым» набрала 200 тысяч прослушиваний за первые сутки. В 2018 году Земфира выпустила песню «Джозеф», однако она была не единственным автором песни.

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