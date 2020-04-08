Максим Фадеев думает заняться новым делом

Продюсеру предложили преподавать в университете – идея показалась ему интересной.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал в Instagram-аккаунте. Он заявил, что ему позвонили из университета и предложили преподавать, иметь свой класс по вокалу. Пока что Фадеев не понимает, нужно это ему или нет, поэтому он решил послушать мнение подписчиков. Он отметил, что если согласиться, то начнет обучать студентов уже этим летом.

Фадеев переживает о том, что у него нет педагогического образование, поэтому у него может не получиться работать со студентами. Поклонники же уверены, что переживать не о чем, но они волнуются о том, что вуз будет отнимать слишком много времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии.