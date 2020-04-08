В Роструде допустили, что ситуация на рынке труда может ухудшиться

В Роструде заявили, что ситуация на российском рынке труда пока остается стабильной, но не исключено, что она может ухудшиться.

«Мы мониторим ситуацию на рынке труда и то, как соблюдаются трудовые права работников. Будем готовы защищать их права от нарушений со стороны работодателей», — заявил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец в эфире «Соловьев LIVE».

Он отметил, что количество обращений в связи с указом президента о нерабочих днях растет. По его словам, работников и работодателей интересуют вопросы, связанные с урегулированием трудовых отношений.

Напомним, президент России в своем обращении в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля. Эксперты считают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, затронувшей более 1 млн человек в мире, произошел рост процесса автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого проблемы с трудоустройством могут появиться у младших аналитиков, юрисконсультов, менеджеров банков, фармацевтов, риелторов, переводчиков, учителей и репетиторов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 7 497 человек, умерли 58. При этом 494 пациента вылечились.

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