За сутки на коронавирус проверили больше трех тысяч петербуржцев

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 3 тыс. 297 человек. На карантине по данным на 8 апреля остаются 8 тыс. 890 человек.

Из них 62 человека находятся в обсерваторе, 7 тыс. 987 на самоизоляции, еше 841 — на контактном. Об этом сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.

В службу 112 за сутки поступило более 1,5 тыс. обращений по вопросам коронавируса. О своем возвращении из других стран сообщили 150 человек. Городская служба скорой помощи получила 225 обращений, связанных с пандемией, полиция — 498.

Продуктовые наборы к 10 утра 8 апреля получили 37,23% школьников. Всего выдано 90 тыс. 843 набора. Учреждения среднего профессионального образования получили 6 тыс. 24 набора, что составляет 29,22%.

В России коронавирус подтвержден у 8 тыс. 672 человек, из них новых случаев — 1 тыс. 175. Выздоровели 580 пациентов, скончались 63.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошлые сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 6 тыс. 957 человек.