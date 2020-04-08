Первый житель Соснового Бора заразился коронавирусом

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующий диагноз поставили местному жителю.

Временно исполняющий обязанности руководителя ЦМСЧ №38 Михаил Давиденко, слова которого приводит «Маяк», заявил о первом случая заражения коронавирусом среди жителей Соснового Бора.

На данный момент известно, что его болезнь протекает в легкой форме, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится на домашнем карантине, его регулярно посещают медработники для наблюдения за его состоянием.

По словам Давиденко, многие местные жители игнорируют рекомендации о соблюдении режима самоизоляции. Он призвал горожан заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, оставаясь дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирусом заболели 32 человека.