Первый житель Соснового Бора заразился коронавирусом

Первый житель Соснового Бора заразился коронавирусом
Тест на коронавирус оказался положительным. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующий диагноз поставили местному жителю.

Временно исполняющий обязанности руководителя ЦМСЧ №38 Михаил Давиденко, слова которого приводит «Маяк», заявил о первом случая заражения коронавирусом среди жителей Соснового Бора.

На данный момент известно, что его болезнь протекает в легкой форме, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится на домашнем карантине, его регулярно посещают медработники для наблюдения за его состоянием.

По словам Давиденко, многие местные жители игнорируют рекомендации о соблюдении режима самоизоляции. Он призвал горожан заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, оставаясь дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирусом заболели 32 человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть сосновый бор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Горячая линия» МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме
Первый житель Соснового Бора заразился коронавирусом
Песков рассказал, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Невский проспект впервые продезинфицировали с хлоркой
ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи
В Петербурге мошенник получил от старушки 85 тысяч, пожаловавшись на безденежье
В Петербурге в партии египетской мяты обнаружили мертвые семена паразитов
Замминистра здравоохранения Британии рассказал о состоянии Бориса Джонсона