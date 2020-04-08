Пять новых асфальтобетонных заводов заработают в Ленобласти

Запуск пяти асфальтобетонных заводов (АБЗ) произойдет на базах государственных предприятий, которые обслуживают региональные трассы в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, каждый новый завод сможет выдавать до двух тысяч тонн горячей асфальтобетонной смеси в сутки. Дороги восточной части области будет обслуживать АБЗ в Подпорожском районе, в западной — заводы в Лужском и Сланцевском районах. Еще два завода запускаются в Рощино и Приозерске.

Дорожники будут использовать производимый на этих заводах горячий асфальт для ремонта деформаций покрытия. Для этого будут использовать технологию, при которой вместо поврежденного участка асфальта наносится новый верхний слой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти приступят к ремонту Дороги жизни.