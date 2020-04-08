В Петербурге грабителей доставщиков пиццы уличили в еще одном преступлении

Злоумышленники напали на курьера по доставке пиццы. Фото: pixabay

Злоумышленники напали на курьера по доставке пиццы. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители установили причастность участников ограбления курьера к аналогичному преступлению.

Преступный инцидент произошел 3 апреля у дома №39 на 2-м Муринском проспекте. Злоумышленников задержали на Гончарной улице. Мужчины, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, совершили хищение продуктов, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, уголовное дело возбудили по факту грабежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ударивший сотрудника правоохранительных органов дверью петербуржец отправится в колонию. Полицейский отделался кровоподтеком запястья.