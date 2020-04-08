В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа

В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа
Работы на Запасном пруду. Фото: комитет по природопользованию

Специалисты завершили работы по очистке Запасного пруда водоподводящей системы фонтанов Петергофа.

Глава Комитета по природопользованию Денис Беляев проверил ход работ по очистке западной ветки водоподводящей системы и запустил транзитный сток для подпитки фонтанов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты очистили дно Западного руда, выполнили сброс воды в Никольский пруд и срубили выбракованные деревья.

Беляев рассказал, что на данный момент выполнено 90% работ, которые начались в 2019 году. За это время было вывезено 10,6 тысяч кубических метров донных отложений.

Весь комплекс работ планируют завершить осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сезон фонтанов начнется в Петергофе 25 апреля.

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В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа