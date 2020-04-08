В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа

Специалисты завершили работы по очистке Запасного пруда водоподводящей системы фонтанов Петергофа.
Глава Комитета по природопользованию Денис Беляев проверил ход работ по очистке западной ветки водоподводящей системы и запустил транзитный сток для подпитки фонтанов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты очистили дно Западного руда, выполнили сброс воды в Никольский пруд и срубили выбракованные деревья.
Беляев рассказал, что на данный момент выполнено 90% работ, которые начались в 2019 году. За это время было вывезено 10,6 тысяч кубических метров донных отложений.
Весь комплекс работ планируют завершить осенью.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сезон фонтанов начнется в Петергофе 25 апреля.