Авария оставила жителей пяти домов в Тихвинском районе без горячей воды

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла коммунальная авария. Без горячей воды и теплоснабжения остались жители пяти домов.

Помыть руки горячей водой и принять душ не смогут жители домов №12, №17, №18, №19 и №20. В зоне аварии оказался 4 микрорайон. Об этом сообщили в группе Администрации Тихвинского района в соцсети «ВКонтакте».

«Просим вас с пониманием отнестись к неудобствам», — призвали в Администрации.

Восстановительные работы на трубопроводе уже ведутся. Горячая вода и тепло в дома ориентировочно вернутся до 18:00 8 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 14 районах Ленинградской области отключили свет. Причиной этого стали плановые работы по техническому обслуживанию электросетевых объектов. В зоне отклювения оказались Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский и другие районы.