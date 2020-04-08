В Петербурге увеличат число автобусов на нескольких маршрутах

Ведомство регулярно мониторит ситуацию с перевозками пассажиров в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Ведомство регулярно мониторит ситуацию с перевозками пассажиров в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербургские власти решили увеличить количество автобусов на восьми маршрутах, включая маршруты в Кронштадт, Сестрорецк и Пушкин, сообщили в комитете по транспорту.

С четверга, 9 апреля, дополнительные 32 автобуса распределят по маршрутам №№ 2, 93, 101 в Кронштадт, 187 в Пушкин, 190 в Шушары, 200 в Петергоф и Ломоносов, 211 в Сестрорецк и Зеленогорск, 397 в Парголово, 109, 109А до станции Песочная.

За счет дополнительных автобусов уменьшатся интервалы в часы пик на маршрутах №№ 24, 28, 37, 151, 152.

В Комитете по транспорту также отметили, что ведомство регулярно мониторит ситуацию с перевозками пассажиров в общественном транспорте Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три автобусных маршрута изменят движение с 7 апреля.