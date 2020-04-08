В Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина

Все заплатят по 500 рублей за то, что вышли из дома.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. На данный момент зарегистрировано 101 дело о нарушении карантина. Часть граждан уже признали свою вину и готовы заплатить штраф в размере 500 рублей. Другие же, нарушившие правила в первые раз, отделались предупреждением.

Известно, что кто-то из фигурантов дел хотели съездить в гости, кто-то отправился на прогулку с детьми, третьи навещали родителей. Один парень признался, что хотел увидеться с любимой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рассудов призывает переписать законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции. В нынешнем виде он находится «по ту сторону юриспруденции» и «за гранью юридического добра и зла».