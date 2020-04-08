Рассудов призывает переписать законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции в Петербурге нужно переписать «от корки до корки». Об этом заявил депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Александр Рассудов.

Рассудов уверен, что законопроект требует кардинальной переработки. В нынешнем виде он находится «по ту сторону юриспруденции» и «за гранью юридического добра и зла».

«Как понимать фразу: «Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административную ответственность, то все равно такие действия влекут наложение административного штрафа»?», — отметил парламентарий.

По мнению Рассудова, законопроект выглядит как способ монетизировать коронавирус. При этом он не соответствуют юридическим нормам, что подтверждает «разгромное» заключение парламентского Юридического комитета.

Несмотря на все недочеты, инициатива была одобрена большинством депутатов. В поддержку законопроекта проголосовали 38 парламентариев, против — 10.

Согласно законопроекту, штраф за нарушение самоизоляции составит 4 тыс. рублей. Должностные лица за несоблюдение требований получат штраф 30-40 тыс. рублей, юрлица — 200-300 тыс.

За повторное нарушение штраф для физлиц — 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 40-50 тыс. рублей, для юрлиц — 300-500 тыс.