В Петербурге мужчина заплатит 15 тыс. рублей за прогулку с ребенком

В Петербурге мужчина заплатит 15 тыс. рублей за прогулку с ребенком
Площадки огородили после жалоб жителей на гуляющих. Фото: vk.com/spbmo72

Гражданина заметили на детской площадке, хотя их посещение запрещено.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все случилось во вторник – мужчина отправился гулять с ребенком на детскую площадку. Ему было все равно на новые правила, согласно которым туда ходить строго запрещено вплоть до конца апреля.

На нарушение обратил внимание участковый, который составил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Ленинский районный суд признал петербуржца виновным и обязал его выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина. Все заплатят по 500 рублей за то, что вышли из дома.

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