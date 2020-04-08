Петербуржцы увидели драку на углу Дачного и Ветеранов

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Об этом стало известно в ночь с 8 на 9 апреля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Кировском районе на углу проспектов Дачного и Ветеранов. Там, по предварительным данным, столкнулись велосипедист и автомобилист. На дороге лежит сломанное двухколесное транспортное средство, а рядом выясняют отношения двое граждан. Словесная перепалка в какой-то момент переросла в драку.

На место уже прибыли полицейские и врачи. Им предстоит выяснить, что случилось на самом деле и кто виноват в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки. Очевидцы заметили произошедшее и кинулись в воду спасать человека. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавшего.