Циклон принесет в Петербург облачную и дождливую погоду

В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Также пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 9 апреля, погоду в городе определит тыловая часть циклона, уходящего на восток.

Как сообщил в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, воздух прогреется до плюс 8 градусов. При этом атмосферное давление будет понижаться. Оно может составить 753 мм ртутного столба. Данный показатель существенно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о ДТП с участием Lada и Kia. Легковые автомобили не поделили пустую дорогу на Яхтенной улице. Обошлось без пострадавших.