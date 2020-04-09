Беглов: в Петербурге не хватает коек и аппаратов ИВЛ

В Петербурге не хватает 1 тыс. 618 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании президента России Владимира Путина с главами регионов.

Всего в Петербурге 37 тыс. коек, 27 тыс. из них — городские, 9 тыс. — федеральные, 870 — частные. К 28 апреля по приказу Минздрава будет развернуто еще 5,4 тыс.

По словам Беглова, требованиям Минздрава полностью соответствуют 2,3 тыс. коек. Дополнительно требуется оснастить 3 тыс. Аппаратов ИВЛ в городе на данный момент 1 тыс. 784: 1 тыс. 210 в городских клиниках и 574 в федеральных.

«За счёт собственных ресурсов закрываем потребность в ИВЛ в количестве 500 штук, помогает активно Минпромторг», — добавил Беглов.

Порядка 1 тыс. 316 коек не обеспечены кислородом. Из них за счет клапаны коробок компенсируются 500 штук. Для оставшихся 626 ищут возможность приобрести кислородные редукторы и концентраты кислородов.

Лекарственных препаратов в городе, по словам Беглова, хватит на две недели. Средств индивидуальной защиты, включая костюмы биологической защиты, в Петербурге также не достает. Губернатор попросил Правительство России оказать содействие в получении всего необходимого.

На то, чтобы организовать в Петербурге 17 тыс. коек для лечения коронавирусных больных необходимы дополнительные 13 млрд рублей.