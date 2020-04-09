Военные продезинфицировали вузы Петербурга

Военные продезинфицировали вузы Петербурга
Работы по обеззараживанию. Фото: ЗВО

Обработку провели сотрудники подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии. Об этом сообщили в Западном Военном Округе МО РФ 8 апреля.

Дезинфекцию специальными средствами провели в следующих вузах: Нахимовском военном училище, Ломоносовском военно-морском колледже, Кронштадтском морском кадетском корпусе, а также в Военно-медицинской и Военно-морской академии. Средства разбрызгивали как на объектах, так на и окружающих их территориях.

Работы по обработке производились 20 военными с помощью специальных авторазливочных станций и с использованием индивидуальных защитных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда в Петербурге начнут дезинфицировать парадные. Работа будет налажена в течение недели. Тщательная уборка будет проводиться в каждом доме два раза в день.

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дезинфекция зво учебные учреждения
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