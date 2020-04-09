Ленобласть не собирается вводить сухой закон

Ленобласть не собирается вводить сухой закон
Хоть коронавирус и может усилить рост продаж алкоголя, ограничений вводить не планируется. Фото: Pixabay

Ограничения из-за коронавируса, конечно, вводятся, но мер, связанных с ограничением продажи алкоголя в 47 регионе, озвучено не было.

Недостоверная информация появилась в статье «Коммерсантъ» под названием «Эпидемократический централизм», в которой описывались ограничительные меры, принимаемые регионами в связи с распространением COVID-19.

Ошибка затаилась в фрагменте текста, где фигурировали слова о сухом законе: «Другие начали ограничивать время продажи алкоголя (Пермский край, Хакасия, Башкирия, Красноярский край) или вовсе ввели сухой закон (Ленинградская область, Забайкалье).

На самом деле, про алкоголь и связанные с ним ограничения в области не заходило и речи. Поэтому, стоит это подчеркнуть, ведь недостоверная информация может распространиться и вызвать различные обсуждения. Об этом сообщает Online47.

В данный момент, в регионе граждане старше 65 лет обязаны находиться дома в самоизоляции. Также, все учащиеся учреждений различной формы образования теперь продолжают обучение удаленно. В обязательном порядке проводится дезинфекция общественных мест. Помимо этого, организованы и другие меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь.

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