Более 60% россиян в браке мечтают вернуться на работу в офис

Лишь 19% опрошенных россиян не против остаться на "удаленке" и после окончания режим самоизоляции. Фото: pixabay.com

Лишь 19% опрошенных россиян не против остаться на "удаленке" и после окончания режим самоизоляции. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многих жителей России перевели на удаленную работу. Однако не все могут справляться с тем фактом, что теперь придется круглые сутки проводить с домочадцами.

Согласно исследованию онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, 67% граждан, состоящих в браке, хотят как можно скорее вернуться на работу в офис. Такие результаты показал опрос, проведенный среди 1600 людей старше 18 лет, на период самоизоляции работающих из дома.

Предпочитает домашний офис рабочему лишь каждый пятый сотрудник, то есть около 20%. Еще 32% уверены, что после перехода на «удаленку», качество их работы снизилось. Примерно столько же, 35%, считают, что результаты труда не изменились. При этом среди тех, кто недоволен работой из дома, подавляющее большинство имеют детей (36%). Кроме того, женщины активнее мужчин жалуются на новый формат работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с момента введения режима самоизоляции, число удаленных вакансий в России выросло на 71%.