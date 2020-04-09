Ветеринарные станции Петербурга продолжают свою ежедневную работу в период самоизоляции

Коронавирусная инфекция не сможет помешать оперативному оказанию помощи животным. Правда, время работы центров было изменено. Таким образом, с 6 по 30 апреля двери ветеринарных станций будут открыты каждый день с 10:00 до 19:00. Речь идет именно о государственных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Исключение составит станция на Жерновской улице. Там по-прежнему организована круглосуточная работа специалистов лечебно-диагностического отдела.

Посетить станции можно по предварительной записи или в порядке очереди непосредственно на месте. Клики открыты для посетителей во всех районах Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление ветеринарии поможет Ленобласти бороться с COVID-19. Ведомство готово помочь оборудованием для дезинфекции помещений.