Ветеринарные станции Петербурга продолжают свою ежедневную работу в период самоизоляции

Ветеринарные станции Петербурга продолжают свою ежедневную работу в период самоизоляции
Коронавирус для питомцев не опасен. Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция не сможет помешать оперативному оказанию помощи животным. Правда, время работы центров было изменено. Таким образом, с 6 по 30 апреля двери ветеринарных станций будут открыты каждый день с 10:00 до 19:00. Речь идет именно о государственных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Исключение составит станция на Жерновской улице. Там по-прежнему организована круглосуточная работа специалистов лечебно-диагностического отдела.

Посетить станции можно по предварительной записи или в порядке очереди непосредственно на месте. Клики открыты для посетителей во всех районах Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление ветеринарии поможет Ленобласти бороться с COVID-19. Ведомство готово помочь оборудованием для дезинфекции помещений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветеринарные станции режим работы самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ростех» выставил на аукцион исторические дачи в Парголово
Fiat Doblo помял Chevrolet на углу Коломяжского и Богатырского
Ветеринарные станции Петербурга продолжают свою ежедневную работу в период ...
Конфликт властей и капитала: частные детские сады Петербурга пытаются не ...
Прибывшую в Петербург львицу Киару отправили на карантин
Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который напал на свою жену с ножом
Под окнами жилого дома на Дмитрова прорвало трубу, на месте спасатели
В России не будут отменять госэкзамены и сдачу дипломов из-за COVID-19