Управление ветеринарии поможет Ленобласти бороться с COVID-19

Ведомство готово передать областному штабу по противодействию коронавирусу необходимую технику и оборудование, которое может дезинфицировать помещения.

Речь идет о специальных установках, с помощью которых противоэпизоотические отряды в каждом районе области обрабатывают различные животноводческие предприятия.

Устройства (распылители, генераторы тумана различных температур и автономные установки) работают без человеческого фактора — их работа производится на большой мощности до полного окончания обработки территорий (закрытых и открытых).

В случае необходимости, управление ветеринарии готово помочь с устройствами, чтобы обеспечить обработку различных объектов с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Также, стоит отметить, что государственная ветеринарная служба продолжает работать в обычном режиме. Но, несмотря на это, специалисты просят обращаться к ветеринарам только в случае экстренных ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом.