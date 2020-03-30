Управление ветеринарии поможет Ленобласти бороться с COVID-19

Управление ветеринарии поможет Ленобласти бороться с COVID-19
Также, врачи помогают расходными материалами местным медучреждениям. Фото: veterinary.lenobl.ru

Ведомство готово передать областному штабу по противодействию коронавирусу необходимую технику и оборудование, которое может дезинфицировать помещения.

Речь идет о специальных установках, с помощью которых противоэпизоотические отряды в каждом районе области обрабатывают различные животноводческие предприятия.

Устройства (распылители, генераторы тумана различных температур и автономные установки) работают без человеческого фактора — их работа производится на большой мощности до полного окончания обработки территорий (закрытых и открытых).

В случае необходимости, управление ветеринарии готово помочь с устройствами, чтобы обеспечить обработку различных объектов с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Также, стоит отметить, что государственная ветеринарная служба продолжает работать в обычном режиме. Но, несмотря на это, специалисты просят обращаться к ветеринарам только в случае экстренных ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть помощь управление ветеринарии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском прохожие заметили мужчину с ножом, который угрожал убийством женщине
На начальника оперативного отдела одного из СИЗО Петербурга завели дело о взятке
В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу
На Марата вооруженный мужчина угрожал убийством сотруднику магазина
На «Беговой» завершили отделку одного из вестибюлей
В Петербурге пьяного с ножом обвинили в угрозах двум полицейским
В Италии предрекли вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса
Похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом