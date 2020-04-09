В Петербурге полностью перекроют съезд КАД на развязке с Выборгским шоссе

В Петербурге полностью перекроют съезд КАД на развязке с Выборгским шоссе
Также информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Фото: Baltphoto

С 13 по 16 апреля петербуржцев ждут новые ограничения движения: участок КАД на развязке с Выборгским шоссе полностью перекроют.

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Съезд с Кольцевой автодороги в сторону Сертолово полностью закроют на три дня. В это время ремонтные работы будут вестись круглосуточно, дорожные службы будут трудиться в две смены, объяснили в учреждении.

Для своевременного оповещения автомобилистов возле участка, где проводится ремонт, установят специальные ограждения и световую сигнализацию, а также соответствующие знаки. Водителей просят заранее планировать объездные маршруты.

Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Итальянскую улицу частично перекроют на два года. Участок от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы закрыт с 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022-го.

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