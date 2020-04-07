Движение на участке Итальянской улицы ограничат до августа 2022 года

"Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ", - отмечают в ведомстве. Фото: Baltphoto

"Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ", - отмечают в ведомстве. Фото: Baltphoto

Согласно информации Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 7 апреля петербужцев ждут новые ограничения на дорогах.

В частности, участок Итальянской улицы в Центральном районе Петербурга, от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы, закроют для движения транспорта в связи с работами по организации пешеходной галереи возле дворца Нарышкина. Кроме того, западная часть дворца превратится в музейно-выставочный комплекс. Работы должны завершиться к 5 августа 2022 года. Транспорт в это время будет ездить в обход.

Кроме того, ремонт на улице профессора Попова закроет движение на участке от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы. Это связано с работами по прокладке электрокабеля, проводимыми специалистами «Ленэнерго».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы на федеральных трассах в Ленинградской области ограничат автомобильное движение.