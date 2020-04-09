Надежду Бабкину, болеющую пневмонией, перевели в закрытый инфекционный бокс

Надежду Бабкину, болеющую пневмонией, перевели в закрытый инфекционный бокс
О нынешнем состоянии звезды ничего неизвестно. Фото: @ngbabkina

Певица и телеведущая Надежда Бабкина несколько дней назад, 1 апреля, попала в больницу с пневмонией. У артистки подозревают коронавирус, однако диагноз все еще не подтверждён.

Впрочем, официальных публичных заявлений о состоянии Бабкиной ни её представители, ни сама 70-летняя певица не делали. Однако в четверг, 9 апреля, издание «Антенна» процитировало слова её директора Александра Велора. Он рассказал, что звезда находится в закрытом инфекционном боксе, так как возможность заражения COVID-19 не исключена: результаты тестов по-прежнему не готовы, хотя прошло довольно много времени.

Пускают к Бабкиной только врачей в специальном облачении. Велор также добавил, что артистка не хотела рассказывать о госпитализации, поскольку не привыкла жаловаться. Скрывать факт болезни она вовсе не собиралась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы.

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