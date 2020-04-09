Премьер Италии считает, что пандемия поставила на карту судьбу всего Евросоюза

В Италии от COVID-19 погибло свыше 13 тысяч человек, более 110 тысяч людей заразились. Фото: pixabay.com

В Италии от COVID-19 погибло свыше 13 тысяч человек, более 110 тысяч людей заразились. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что если страны Европейского союза не согласуют экономические меры по противостоянию коронавирусной инфекции, существование ЕС может оказаться под угрозой.

По его словам, в европейский проект необходимо вдохнуть новую жизнь, именно сейчас, когда Европа столкнулась с «крупнейшим испытанием со времен Второй мировой войны». В четверг, 9 апреля, слова итальянского премьер-министра цитирует «Интерфакс».

Конте надеется услышать от правительства ЕС советы, какие предприятия будет наиболее безопасным запустить в работу первыми, когда Италия снимет карантин. Кроме того, сильно пострадавшая от пандемии страна надеялась на финансовую помощь от европейского совета, однако вердикт участников не оправдал надежд. Для получения финансирования страна должна соответствовать определенным экономическим критериям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус уже сейчас влияет на начало высокого туристического сезона в Петербурге.