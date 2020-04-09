Врач больницы Филатова в Петербурге развенчала миф о том, что дети легко переносят коронавирус

Формы заболевания у детей, как и у взрослых могут быть абсолютно разными. Фото: Baltphoto

Формы заболевания у детей, как и у взрослых могут быть абсолютно разными. Фото: Baltphoto

Сотрудники детской больницы имени Филатова в Северной столицы рассказывают, что с появлением в городе коронавирусной инфекции нагрузка значительно возросла.

На сегодняшний день в медицинском учреждении находятся шестеро маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Под подозрением остаются 28 детей, они ожидают результатов анализов. В обществе укрепилось мнение, что болезнь опасна только для стариков и хронически больных людей, хотя врачи множество раз опровергли эту теорию.

Аналогичного взгляда придерживаются медики и в отношении заболеваемости детей: у малышей тоже могут развиваться осложнения на фоне инфекции, передает телеканал «Санкт-Петербург». Кроме того, врачи рассказывают о большой психоэмоциональной нагрузке, которая возникает при коммуникации с родителями: они тревожатся и переживают, усложняя ситуацию и не всегда адекватно реагируя на происходящее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские эпидемиологи рассказали о бесполезных способах защиты от коронавируса.