Петербуржцы, уставшие сидеть дома, все чаще нарушают режим самоизоляции

К сожалению, редкое и долгожданное солнце в Петербурге сейчас представляет настоящую опасность. Фото: Baltphoto

К сожалению, редкое и долгожданное солнце в Петербурге сейчас представляет настоящую опасность. Фото: Baltphoto

Индекс упал до 2,9 баллов, в некоторых пригородах он уже ниже.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс.Карты». С каждым днем петербуржцы все хуже соблюдает режим самоизоляции, который объявили в конце марта. К пяти часам дня на улицах города было довольно многолюдно – индекс самоизоляции упал до 2,9 баллов. В Москве ситуация чуть хуже – он составляет 2,8 балла.

В пригородах граждане также не отказывают себе в прогулках. В Колпино индекс упал до 3,2 баллов, а ведь власти пока не разрешали выходить без надобности на улицу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции. Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.