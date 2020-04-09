В Испании готовятся к летнему сезону без туристов

Ожидается, что никто не сможет попасть в страну из-за закрытия границ.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщила газета ABC. Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса. При этом ожидается, что сами испанцы начнут активнее передвигаться по стране и благодаря этому удастся развить внутренний туризм. Власти надеются, что второй волны заболевания смогут избежать.

Напоминаем, что в Испании в 2019 году приехали более 83,7 миллионов человек – это побило все рекорды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начало туристического сезона в Петербурге перенес коронавирус. Обычно наплыв туристов городе начинается в конце апреля-начале мая. Но уже очевидно, что в этот отрезок времени туристы не смогут насладиться достопримечательностями и видами Петербурга.