Рассмотрение вопроса о снижении порога беспошлинной торговли пока отложили

Вопрос рассмотрят как минимум через год. Фото: Pixabay

Вопрос рассмотрят как минимум через год. Фото: Pixabay

Всему виной распространение коронавируса. Скорее всего, вопрос обсудят в 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе внеочередного заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Он заявил, что пока решено отложить снижение порога беспошлинной торговли в связи с распространением коронавируса. Ожидается, что инициативу обсудят в середине 2021 года, либо еще позже.

«Сейчас главная задача для нас — создать необходимую инфраструктуру для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли»,

— уверен Сазанов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты считают, что в ближайшее время взлетят цены на важные продукты. В первую очередь, поставщики могут поднять стоимость самых простых товаров — яиц и мяса птицы, так как это самый распространенный и доступный источник