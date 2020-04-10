Супермодель Тайра Бэнкс набрала на карантине 15 кг

Звезда рассказала, чем питается, находясь дома – она ни в чем себе не отказывает.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем американская супермодель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она записал видео, в котором поделилась последними новостями. Тайра призналась, что набрала за это время 15 килограммов и пока что не собирается прекращать есть. Она позволяет себе все, чего только хочется – бублики, бекон, чипсы, тако и другие вкусные и вредные блюда.

«Однажды я сброшу вес, но не сегодня»,

— пошутила Тайра.

Несмотря на набранные килограммы, модель выглядит замечательно. Она поразила поклонников свежестью и своим позитивным настроем. К слову, эксперты советуют лишний раз не ограничивать себя в еде – это лишний стресс для организма.

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