Эксперты считают, что коронавирус станет сезонным

У более чем половины населения земного шара выработается иммунитет к коронавирусу. Фото: pixabay

У более чем половины населения земного шара выработается иммунитет к коронавирусу. Фото: pixabay

Эпидемия нового типа коронавируса с большой долей вероятности может стать сезонной, считает Ринат Максютов, гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Максютов заявил в эфире Первого канала, что эпидемия коронавируса завершится, а пандемия COVID-19 просто перейдет в другой формат — формат сезонного заболевания. По словам эксперта, коронавирус продолжит свое существование, однако как классический вирус гриппа.

Он также отметил, что у более чем половины населения земного шара выработается иммунитет — либо за счет разработанной вакцины, либо после того, как человек переболеет коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач больницы Филатова в Петербурге развенчала миф о том, что дети легко переносят коронавирус.