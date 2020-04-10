Число жертв коронавируса за сутки в Москве составило 12

Число жертв коронавируса за сутки в Москве составило 12
Москва. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Москве скончались 12 местных жителей. Все они были заражены новым типом коронавируса COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, трое из инфицированных умерших были моложе 45 лет. Все жертвы коронавируса в столице, погибшие за прошедшие сутки, были в возрасте от 33 до 87 лет, передает РИА Новости.

По данным оперштаба, все 12 человек делали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат. Кроме того, все умершие болели сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, атеросклероз, порок сердца.

Согласно последним данным, в России число зараженных превысило 10 тысяч. Число летальных исходов — 76.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты считают, что коронавирус станет сезонным.

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