Какие продукты могут принести пользу сосудам и сердцу

Греческие ученые из Университета Арокопио назвали эффективный способ защиты сердечно-сосудистой системы.

Так, здоровью сердца могут пойти на пользу продукты с высоким содержанием витамина D, сообщает MedicalXpress.

Более трех тысяч мужчин и женщины приняли участие в исследовании, которое ученые проводили в период с 2001 по 2012 годы.

Рацион добровольцев был с низким, средним и высоким уровнем витамина D. Результаты исследования показали, что в зависимости от количества витамина D в пище развитие заболеваний сосудов и сердца наблюдались у 24, 17 и 12% мужчин соответственно. У женщин эти показатели составили 14, 10 и 11%.

Таким образом, высокий уровень витамина D в рационе позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему.

Большое содержание витамина D есть в рыбьем жире, морской рыбе, куриных яйцах, а также жирных молочных продуктах: в сливочном масле, сливках и сметане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснила, чем грозит нехватка витамина D в организме.