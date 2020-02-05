Врач объяснила, чем грозит нехватка витамина D в организме

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что недостаток витамина D в организме может привести к ослаблению иммунитета и, как следствие, частым простудам.

Зимой во многих регионах страны россиянам чрезвычайно не хватает солнце. В это время действительно может значительно снизиться уровень витамина D, которые вырабатывается под солнечными лучами. Он влияет на энергию, память, внимание, выносливость, концентрацию и многие другие факторы.

Нехватка этого витамина у детей почти в 9 раз повышает риск возникновения диабета. По словам врача, восполнить недостаток «солнечного» витамина можно с помощью известного всем рыбьего жира в капсулах, а также добавить в рацион молоко, рыбу и яйца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты отрицательно сказываются на иммунитете. Среди них — сахар, алкоголь и животный белок.