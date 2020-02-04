Врач назвала продукты, которые губят иммунитет

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые вредят иммунитету человека. Самыми вредными из них, по ее мнению, являются сахар, животный белок и алкоголь.

Врач рассказала, что сахар провоцирует диабет. Она отметила, что в данном вопросе важен способ обработки продуктов.

Как сообщает «Вечерняя Москва», продукты, не подверженные агрессивной термообработке, более полезны. Соломатина добавила, что продукты, приготовленные во фритюре, провоцируют системное воспаление.

Диетолог заявила, что считает вредным чрезмерное употребление красного мяса. И напомнила, что алкоголь выводит жидкость.

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