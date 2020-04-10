Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за преступления сексуального характера, вылечился от нового типа коронавируса, находясь в тюрьме.

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителя продюсера Джуду Энгелмайера, Харви Вайнштейн был выпущен из медицинского изолятора, где находился на карантине и проходил лечение от вируса.

По данным американского телеканала, заболевание у 68-летнего осужденного проходило бессимптомно.

Напомним, суд приговорил скандального продюсера к 23 годам лишения свободы. Он был признан виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были Анджелина Джоли и Ума Турман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденного на 23 года Харви Вайнштейна госпитализировали после оглашения приговора.